NEGOCIATIONS

4 février 2026

Les discussions entre l'Iran et les États-Unis se tiendront vendredi à Oman

Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran doivent avoir lieu vendredi à Oman, ont affirmé mercredi des médias iraniens. Des négociations indirectes qui « se limiteront à la question nucléaire et à la levée des sanctions contre l’Iran », selon l'agence de presse Tasnim.

