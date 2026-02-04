NEGOCIATIONS
4 février 2026
Les discussions entre l'Iran et les États-Unis se tiendront vendredi à Oman
Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran doivent avoir lieu vendredi à Oman, ont affirmé mercredi des médias iraniens. Des négociations indirectes qui « se limiteront à la question nucléaire et à la levée des sanctions contre l’Iran », selon l'agence de presse Tasnim.
Vu sur:BFMTV
