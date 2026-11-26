ECONOMIES CACHEES DE L’IA
26 novembre 2026
Les data centers de l’IA, cette source insoupçonnée… d’économie d’énergie
Le débat se concentre sur la consommation des data centers et oublie trop souvent les économies d’énergie que l’IA permet déjà. Selon l’AIE, elles pourraient éviter 1,4 milliard de tonnes de CO₂ par an d’ici 2035 ; près de cinq fois les émissions liées à l’électricité des data centers. Sans même compter l’accélération des innovations technologiques.
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Atlantico : On parle beaucoup des ressources que consomme l’intelligence artificielle, mais vous nous dites qu’on oublie souvent un pan entier du raisonnement…
Jean-Sébastien Ferjou : Oui. Car mesurer l’impact réel des data centers suppose d’intégrer les économies d’énergie que permet ou permettra l’IA.
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THEMATIQUESTech & IA
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.