ECONOMIES CACHEES DE L’IA

Les data centers de l’IA, cette source insoupçonnée… d’économie d’énergie

Le débat se concentre sur la consommation des data centers et oublie trop souvent les économies d’énergie que l’IA permet déjà. Selon l’AIE, elles pourraient éviter 1,4 milliard de tonnes de CO₂ par an d’ici 2035 ; près de cinq fois les émissions liées à l’électricité des data centers. Sans même compter l’accélération des innovations technologiques.