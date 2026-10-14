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FEUILLETON DURALEX

14 octobre 2026

Le propriétaire de Tupperware France reprend la verrerie Duralex

L'entrepreneur Cédric Meston a annoncé ce mercredi à l'AFP la validation de son projet de reprise de l'emblématique verrerie française. Au total, 155 emplois seraient sauvés sur environ 220.

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MOTS-CLES

Duralex , reprise , Cédric Meston , Tupperware , verrerie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.