FEUILLETON DURALEX
14 octobre 2026
Le propriétaire de Tupperware France reprend la verrerie Duralex
L'entrepreneur Cédric Meston a annoncé ce mercredi à l'AFP la validation de son projet de reprise de l'emblématique verrerie française. Au total, 155 emplois seraient sauvés sur environ 220.
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THEMATIQUESEconomie
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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