TENSIONS AVANT L’HIVER

Le prix du gaz en Europe franchit la barre des 100 € pour la première fois depuis 2022

Le contrat de référence du gaz naturel en Europe a franchi mercredi après-midi le seuil des 100 € le mégawattheure, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis décembre 2022, au plus fort de la crise énergétique qui a suivi l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.