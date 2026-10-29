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TENSIONS AVANT L’HIVER

29 octobre 2026

Le prix du gaz en Europe franchit la barre des 100 € pour la première fois depuis 2022

Le contrat de référence du gaz naturel en Europe a franchi mercredi après-midi le seuil des 100 € le mégawattheure, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis décembre 2022, au plus fort de la crise énergétique qui a suivi l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.

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MOTS-CLES

europe , gaz , prix du gaz , énergie , Union européenne

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.