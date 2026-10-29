TENSIONS AVANT L’HIVER
29 octobre 2026
Le prix du gaz en Europe franchit la barre des 100 € pour la première fois depuis 2022
Le contrat de référence du gaz naturel en Europe a franchi mercredi après-midi le seuil des 100 € le mégawattheure, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis décembre 2022, au plus fort de la crise énergétique qui a suivi l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.
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Vu sur:Euronews
MOTS-CLESeurope , gaz , prix du gaz , énergie , Union européenne
THEMATIQUESEconomie
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.