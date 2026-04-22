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22 avril 2026

Le pape Léon XIV termine sa tournée africaine en Guinée équatoriale

Le pape Léon XIV est arrivé à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, pour la quatrième et dernière étape de sa tournée africaine.

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MOTS-CLES

le pape , Vatican , Afrique , léon XIV

THEMATIQUES

Religion
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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