INTERNATIONAL
22 avril 2026
Le pape Léon XIV termine sa tournée africaine en Guinée équatoriale
Le pape Léon XIV est arrivé à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, pour la quatrième et dernière étape de sa tournée africaine.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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