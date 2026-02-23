CIBLE DE PREMIER ORDRE
23 février 2026
Le Mexique plongé dans la violence après la mort d’“El Mencho”, figure du narcotrafic et chef d'un important cartel de drogue
L’élimination de Nemesio Oseguera, figure majeure du narcotrafic mexicain, a déclenché une vague de violences à travers le pays. Barrages, incendies et fermetures d’écoles ont paralysé plusieurs États, tandis que Washington revendique un soutien décisif à l’opération.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:France24
MOTS-CLESMexique , troubles , mort de El Mencho , Nemesio Oseguera , renseignement américain , Etats-Unis , narcotrafic , Criminalité , CJNG , cartel
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS