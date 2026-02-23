POLITIQUE
CIBLE DE PREMIER ORDRE

23 février 2026

Le Mexique plongé dans la violence après la mort d’“El Mencho”, figure du narcotrafic et chef d'un important cartel de drogue

L’élimination de Nemesio Oseguera, figure majeure du narcotrafic mexicain, a déclenché une vague de violences à travers le pays. Barrages, incendies et fermetures d’écoles ont paralysé plusieurs États, tandis que Washington revendique un soutien décisif à l’opération.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

