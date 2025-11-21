A PARAITRE
21 novembre 2025
« Le journal d'un prisonnier » : Nicolas Sarkozy annonce la sortie d'un livre le 10 décembre
L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a passé vingt jours à la prison de la Santé à Paris, annonce ce vendredi 21 novembre sur X publier un livre intitulé « Le journal d’un prisonnier ».
MOTS-CLESLe journal d'un prisonnier , Nicolas Sarkozy , Editions Fayard , livre , procès , financement libyen
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
