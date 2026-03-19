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FLAMBEE DES PRIX

19 mars 2026

Le gaz s'envole à +35% après une attaque sur le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde au Qatar

Les frappes iraniennes sur des infrastructures énergétiques au Qatar ont fait repartir à la hausse les cours du pétrole. Alors que le prix du gaz flambe de plus de 35%, le baril de Brent, lui, a augmenté de 13,6%.

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MOTS-CLES

gaz , pétrole , Qatar , Iran , Etats-Unis , Israël , infrastructures énergétiques

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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