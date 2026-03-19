FLAMBEE DES PRIX
19 mars 2026
Le gaz s'envole à +35% après une attaque sur le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde au Qatar
Les frappes iraniennes sur des infrastructures énergétiques au Qatar ont fait repartir à la hausse les cours du pétrole. Alors que le prix du gaz flambe de plus de 35%, le baril de Brent, lui, a augmenté de 13,6%.
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THEMATIQUESGéopolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.