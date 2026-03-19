FLAMBEE DES PRIX

19 mars 2026

Le gaz s'envole à +35% après une attaque sur le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde au Qatar

Les frappes iraniennes sur des infrastructures énergétiques au Qatar ont fait repartir à la hausse les cours du pétrole. Alors que le prix du gaz flambe de plus de 35%, le baril de Brent, lui, a augmenté de 13,6%.