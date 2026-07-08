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8 juillet 2026

Le cours du pétrole grimpe après les propos de Donald Trump sur la fin du cessez-le-feu avec l’Iran

Le cours du baril de Brent a dépassé les 79$ à la suite des propos de Donald Trump sur la fin du cessez-le-feu avec l'Iran, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis trois semaines.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Etats-Unis , Iran , Moyen-Orient , pétrole , baril de Brent , cours

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.