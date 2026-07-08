MOYEN-ORIENT
8 juillet 2026
Le cours du pétrole grimpe après les propos de Donald Trump sur la fin du cessez-le-feu avec l’Iran
Le cours du baril de Brent a dépassé les 79$ à la suite des propos de Donald Trump sur la fin du cessez-le-feu avec l'Iran, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis trois semaines.
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESGéopolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.