Détenu en Russie depuis 2024, Laurent Vinatier libéré en échange d'un basketteur russe
Laurent Vinatier (au centre), chercheur français accusé d’avoir recueilli des informations militaires russes sans s’être enregistré en tant qu’« agent de l’étranger », est escorté vers un tribunal à Moscou pour une audience liée à des accusations d’espionnage, passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à vingt ans de prison, le 25 août 2025. (Image d''illustration)
DIPLOMATIE DES ECHANGES
8 janvier 2026
Laurent Vinatier libéré après un échange avec Moscou
Détenu en Russie depuis juin 2024, le chercheur français Laurent Vinatier a été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers avec Moscou. Il a été remis à la France contre le basketteur russe Daniil Kasatkin, illustrant une diplomatie discrète où chercheurs et sportifs deviennent des pions géopolitiques.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
