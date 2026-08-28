RECIDIVE
28 août 2026
« Lac Amérique » : après le Golfe du Mexique, Donald Trump rebaptise le lac Ontario
Donald Trump, en pleine escalade commerciale avec le Canada, a signé jeudi un décret qui change « immédiatement » le nom du « lac Ontario », situé à la frontière américano-canadienne, en « lac d’Amérique ».
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.