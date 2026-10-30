BRAQUAGE 2.0
30 octobre 2026
La plateforme Binance piratée, 5,5 milliards d'euros d'actifs concernés
La plateforme de cryptomonnaies Binance a déclaré ce jeudi 29 octobre avoir subi un piratage d'environ 6,3 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros), dont la moitié ont déjà été gelés.
2 min de lecture
THEMATIQUESEconomie
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.