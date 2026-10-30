POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

BRAQUAGE 2.0

30 octobre 2026

La plateforme Binance piratée, 5,5 milliards d'euros d'actifs concernés

La plateforme de cryptomonnaies Binance a déclaré ce jeudi 29 octobre avoir subi un piratage d'environ 6,3 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros), dont la moitié ont déjà été gelés.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Binance , Piratage , cryptomonnaies , Corée du Nord , TraderTraitor

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.