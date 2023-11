La mère de Nahel dénonce une « injustice » après la remise en liberté du policier et lance un appel à manifester ce dimanche

Crédits Photo: BERTRAND GUAY / AFP

La mère de Nahel a appelé à un rassemblement ce dimanche à Nanterre.

Mounia, la mère de Nahel, a appelé à un rassemblement ce dimanche à Nanterre quelques jours après la libération du policier auteur du tir mortel ayant coûté la vie à son fils. Nahel a été tué suite à un refus d’obtempérer lors d’un contrôle routier le 27 juin dernier.

« Dimanche 19 novembre, venez nombreux pour nous soutenir à 15 heures sur la place Nelson-Mandela, à Nanterre. Merci beaucoup », a déclaré la mère de l’adolescent dans une vidéo transmise par le collectif Justice pour Nahel à plusieurs médias, selon l’AFP.

La mort de Nahel avait entraîné des violences urbaines l’été dernier.

Le policier de 38 ans reste mis en examen pour meurtre et est placé sous contrôle judiciaire. Il doit « verser un cautionnement » et a interdiction d’entrer en contact avec les témoins et les parties civiles, « de paraître à Nanterre » et de « détenir une arme », avait précisé le parquet de Nanterre.

La mère de Nahel estime qu’il s’agit d’une « véritable injustice » :

« Comment la vie de mon fils peut avoir aussi peu de valeur pour cette justice ? Un policier tue un enfant, arabe ou noir, devient millionnaire et sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes ».

La mère de Nahel faisait notamment référence à la cagnotte, lancée par Jean Messiha, qui a récolté plus de 1,6 million d’euros en soutien à la famille du policier.