Les tracteurs à Paris.
MOBILISATION AGRICOLE
8 janvier 2026
La colère gronde et les tracteurs montent à Paris
Les agriculteurs ont investi Paris dès l’aube avec une centaine de tracteurs pour protester contre l’accord UE-Mercosur. Une mobilisation coup de poing, symbolique et déterminée, destinée à interpeller directement l’exécutif.
