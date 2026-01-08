POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Les tracteurs à Paris.

MOBILISATION AGRICOLE

8 janvier 2026

La colère gronde et les tracteurs montent à Paris

Les agriculteurs ont investi Paris dès l’aube avec une centaine de tracteurs pour protester contre l’accord UE-Mercosur. Une mobilisation coup de poing, symbolique et déterminée, destinée à interpeller directement l’exécutif.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

mobilisation , accord UE-Mercosur , agriculteurs , manifestations

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ai jamais donné la légitimité pour le faire
2Et si Trump avait compris l’élément clé pour ne pas reproduire l’échec des néo conservateurs en Irak
3Taux de mélanine et démocratie : quand l’insoumise Danièle Obono bat les blancs en neige
4L’opération Maduro, une gifle cinglante pour le système de défense chinois dans lequel le Venezuela avait lourdement investi
5Des centaines de milliers d’Allemands plongés dans le noir et le froid par l’ultra-gauche… dans une curieuse indifférence générale
6Au sein de l'Agence suédoise des migrations : la majorité du personnel est d'origine non suédoise
7Le déblocage exceptionnel de l’épargne salariale : la démagogie et le populisme reviennent en force