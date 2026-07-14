14 JUILLET

L'essentiel du discours présidentiel d'Emmanuel Macron aux armées

Pour son dixième et dernier discours aux armées en tant que chef de l'État, Emmanuel Macron a défendu le bilan de son action en matière de défense et annoncé un nouvel effort budgétaire. Le président a également plaidé pour une accélération du réarmement français et une coopération européenne renforcée face à un environnement stratégique qu'il juge de plus en plus instable.