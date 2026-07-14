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14 JUILLET

14 juillet 2026

L'essentiel du discours présidentiel d'Emmanuel Macron aux armées

Pour son dixième et dernier discours aux armées en tant que chef de l'État, Emmanuel Macron a défendu le bilan de son action en matière de défense et annoncé un nouvel effort budgétaire. Le président a également plaidé pour une accélération du réarmement français et une coopération européenne renforcée face à un environnement stratégique qu'il juge de plus en plus instable.

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , Discours aux armées , 14 juillet , président de la République , dernier , Défense , effort budgétaire , Russie

THEMATIQUES

Politique
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