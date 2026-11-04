CANDIDATURE
4 novembre 2026
L'Arménie juge « réaliste » une demande d'adhésion à l'UE en 2027-2028
Une candidature de l'Arménie pour rejoindre l’UE en 2027 ou 2028 est « réaliste », a estimé le Premier ministre Nikol Pachinian lors du Sommet Euronews sur l’élargissement de l’UE. Le gouvernement laisserait les Arméniens choisir leur propre voie, a-t-il souligné.
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THEMATIQUESEurope
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.