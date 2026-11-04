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4 novembre 2026

L'Arménie juge « réaliste » une demande d'adhésion à l'UE en 2027-2028

Une candidature de l'Arménie pour rejoindre l’UE en 2027 ou 2028 est « réaliste », a estimé le Premier ministre Nikol Pachinian lors du Sommet Euronews sur l’élargissement de l’UE. Le gouvernement laisserait les Arméniens choisir leur propre voie, a-t-il souligné.

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MOTS-CLES

europe , Union-Européenne , Arménie , Russie , Nikol Pachinian , adhésion

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.