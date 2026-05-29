ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
29 mai 2026
Jusqu'à 50 °C en cellule : la canicule transforme certaines prisons en étuves
Douches limitées, cellules surpeuplées, absence d'équipements adaptés : l'épisode de fortes chaleurs de ce printemps 2026 remet en lumière des conditions de détention déjà dénoncées depuis des années. Dans certains établissements, la température peut atteindre des niveaux extrêmes derrière les barreaux.
1 min de lecture
THEMATIQUESSociété
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.