POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

29 mai 2026

Jusqu'à 50 °C en cellule : la canicule transforme certaines prisons en étuves

Douches limitées, cellules surpeuplées, absence d'équipements adaptés : l'épisode de fortes chaleurs de ce printemps 2026 remet en lumière des conditions de détention déjà dénoncées depuis des années. Dans certains établissements, la température peut atteindre des niveaux extrêmes derrière les barreaux.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

société , système carcéral , prison , canicule , Météo , la France

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.