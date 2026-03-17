MOYEN-ORIENT
17 mars 2026
Israël annonce avoir tué Ali Larijani, homme fort du régime iranien
Israël a annoncé, mardi 17 mars, avoir éliminé l'un des principaux dirigeants de l'Iran, Ali Larijani.
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THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.