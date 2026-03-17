POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

MOYEN-ORIENT

17 mars 2026

Israël annonce avoir tué Ali Larijani, homme fort du régime iranien

Israël a annoncé, mardi 17 mars, avoir éliminé l'un des principaux dirigeants de l'Iran, Ali Larijani.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

Ali Larijani , Iran , Israël , Moyen-Orient , dirigeants iraniens

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.