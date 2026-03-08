ASSEMBLEE DES EXPERTS
8 mars 2026
Iran : un nouveau guide suprême a été désigné pour succéder à Ali Khamenei, son identité est encore inconnue
Après l’élimination des dirigeants iraniens lors des frappes américaines et israéliennes, un nouveau guide suprême a été officiellement désigné en Iran.
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
