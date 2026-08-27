DRAMATIQUE
27 août 2026
Inondation soudaine au Népal : des images montrent la vallée de Rasuwa submergée
Le bureau népalais du tourisme a indiqué jeudi avoir perdu le contact avec 644 touristes, dont 517 ressortissants étrangers. Parmi eux figurent des voyageurs originaires de 19 pays européens, ainsi que de Chine, des États-Unis et d’Australie.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.