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23 juillet 2026

Incendies: une « tornade de feu » filmée en Gironde

Une « tornade de feu » a pu être observée en marge de l'incendie en Gironde, qui a déjà parcouru 2.000 hectares en moins de 24 heures près du bassin d'Arcachon ce jeudi 23 juillet.

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MOTS-CLES

Incendie , Saumos , Gironde , tornade de feu , canicule , fortes chaleurs , feux de forêt

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.