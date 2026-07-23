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23 juillet 2026

Incendies en Gironde : le feu a désormais parcouru 3.400 hectares, annonce la préfecture

Un feu extrêmement violent sévit depuis mercredi à proximité du bassin d’Arcachon, en Gironde. Pour faire face à la situation, l'Union européenne déploie trois bombardiers d'eau pour lutter contre l’incendie.

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MOTS-CLES

bassin d’Arcachon , Cap-Ferret , feux de forêt , incendies , habitations

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.