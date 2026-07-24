COLOSSAL
24 juillet 2026
Incendie en Gironde : 1.300 personnes évacuées par voie maritime jusqu'à Arcachon
L'incendie en Gironde a brûlé « plus de 10.000 hectares » et détruit « une cinquantaine de maisons », a indiqué Laurent Nuñez ce vendredi matin.
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THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.