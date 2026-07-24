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24 juillet 2026

Incendie en Gironde : 1.300 personnes évacuées par voie maritime jusqu'à Arcachon

L'incendie en Gironde a brûlé « plus de 10.000 hectares » et détruit « une cinquantaine de maisons », a indiqué Laurent Nuñez ce vendredi matin.

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MOTS-CLES

Cap-Ferret , évacuations , feu de forêt , incendies , Gironde

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.