Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 2 heures
Crédits Photo: Euronews
Flottille pour Gaza : plusieurs navires interceptés par la marine israélienne
Pas de drame

Les images de la flottille humanitaire interceptée par la marine israélienne

Alors qu’une flottille internationale tentait d’acheminer de l’aide humanitaire vers Gaza, la marine israélienne a intercepté plusieurs bateaux dans la nuit de jeudi. L’opération, menée au large de la Méditerranée, a déclenché une vague de protestations dans plusieurs capitales européennes et ravivé les débats sur la légalité du blocus imposé à l’enclave palestinienne. Tandis que les autorités israéliennes invoquent des raisons de sécurité, les militants dénoncent une entrave au droit international et au passage de l’aide humanitaire.

Les images de la flottille humanitaire interceptée par la marine israélienne

Vu sur: Euronews

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés