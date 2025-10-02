Pas de drame

Les images de la flottille humanitaire interceptée par la marine israélienne

Alors qu’une flottille internationale tentait d’acheminer de l’aide humanitaire vers Gaza, la marine israélienne a intercepté plusieurs bateaux dans la nuit de jeudi. L’opération, menée au large de la Méditerranée, a déclenché une vague de protestations dans plusieurs capitales européennes et ravivé les débats sur la légalité du blocus imposé à l’enclave palestinienne. Tandis que les autorités israéliennes invoquent des raisons de sécurité, les militants dénoncent une entrave au droit international et au passage de l’aide humanitaire.