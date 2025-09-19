Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Internationalil y a 49 minutes
Crédits Photo: Euronews
Trahison personnelle

Guerre en Ukraine : Donald Trump dit avoir été « laissé tomber » par Vladimir Poutine, avec qui il avait pourtant « une bonne relation »

En déplacement officiel à Londres, le président américain a exprimé sa « déception » à l’égard de Vladimir Poutine, qu’il accuse de l’avoir « laissé tomber » sur la question ukrainienne. Entre divergences diplomatiques, désaccords sur la Palestine et rapprochement économique spectaculaire, la rencontre entre Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer a mis en lumière les ambiguïtés de l’alliance transatlantique.

Le président américain s'est dit trahi par Vladimir Poutine, rappelant leur bonne relation avant son élection. © Euronews

