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17 MORTS ET 86 BLESSES

2 juillet 2026

Guerre en Ukraine : Kiev a connu sa pire attaque russe depuis le début de la guerre

Des frappes de missiles et de drones ont secoué Kiev tôt dans la matinée ce jeudi 2 juillet, faisant au moins 17 morts et 86 blessés.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , Russie , Kiev , attaque de drones , missiles , sanctions

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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