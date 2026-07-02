17 MORTS ET 86 BLESSES
2 juillet 2026
Guerre en Ukraine : Kiev a connu sa pire attaque russe depuis le début de la guerre
Des frappes de missiles et de drones ont secoué Kiev tôt dans la matinée ce jeudi 2 juillet, faisant au moins 17 morts et 86 blessés.
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THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.