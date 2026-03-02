OPERATION MILITAIRE
2 mars 2026
Guerre en Iran : un quatrième militaire américain tué depuis le début des frappes
Un quatrième militaire américain a été tué dans le cadre de l'opération contre l'Iran, a annoncé ce lundi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
