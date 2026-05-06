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GUERRE AU MOYEN ORIENT

6 mai 2026

Guerre en Iran : Trump 1 / Mollahs 0 ?

Derrière l’idée d’un Iran qui “tient bon”, une réalité beaucoup plus brutale s’impose : celle d’un régime étranglé par l’effondrement économique et par une stratégie américaine qui vise désormais directement ses dernières marges de survie. Entre stocks pétroliers saturés, sanctions étendues jusqu’à la Chine et une mécanique de déclin désormais enclenchée, le rapport de force évolue bien plus vite que ne le suggère le récit dominant.

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MOTS-CLES

Iran , trump , USA , moyen orient , guerre , mollah

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.