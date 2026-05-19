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SITUATION DE CRISE

19 mai 2026

Guerre au Moyen-Orient : Sébastien Lecornu estime que la situation va « durer » et que les « guerres hybrides ou directes vont se multiplier »

Interrogé à l'Assemblée nationale sur les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient par Laurent Marcangeli, président du groupe Horizons et indépendants, Sébastien Lecornu prévient que la situation actuelle va « durer », « sous une forme ou sous une autre ».

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MOTS-CLES

crise , guerre , Moyen-Orient , Iran , conflit , Sébastien Lecornu , Aides

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.