THEORIE DU COMPLOT
29 avril 2026
Fusillade à Washington : entre théorie du complot et réalité, l’ombre du faux drapeau
Une tentative d’assassinat contre Donald Trump, une enquête en cours, et déjà une vague de théories du complot. Entre spéculations infondées et manipulations en ligne, l’incident du 25 avril à Washington révèle une fois de plus comment les réseaux sociaux transforment un drame en terrain de désinformation.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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