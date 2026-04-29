THEORIE DU COMPLOT

29 avril 2026

Fusillade à Washington : entre théorie du complot et réalité, l’ombre du faux drapeau

Une tentative d’assassinat contre Donald Trump, une enquête en cours, et déjà une vague de théories du complot. Entre spéculations infondées et manipulations en ligne, l’incident du 25 avril à Washington révèle une fois de plus comment les réseaux sociaux transforment un drame en terrain de désinformation.