François-Xavier Bellamy : "On a le sentiment que les décisions sont toujours prises à l’aveugle"

Crédits Photo: Capture d'écran CNews / DR

François-Xavier Bellamy CNews entretien

François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, était l’invité de Gérard Leclerc dans la matinale de CNews. Il a notamment été interrogé sur la crise sanitaire et sur les décisions du gouvernement face à la pandémie de Covid-19, notamment la fermeture des lieux culturels et le reconfinement.

Selon François-Xavier Bellamy, "il faut des décisions claires, un cap clair et des critères clairs et c’est ce qui nous manque. [...] On a le sentiment que les décisions sont toujours prises à l’aveugle".

L'eurodéputé LR s'est également confié sur la stratégie vaccinale et les erreurs commises à l'échelle européenne, notamment sur les retards dans la campagne de vaccination et sur l'acheminement des doses :

"C’est nécessaire que l’Europe se mette en ordre de marche pour produire plus et mieux".

François-Xavier Bellamy a également été interrogé lors de cet entretien sur CNews sur "l’islamo-gauchisme". François-Xavier Bellamy estime que "Frédérique Vidal s’y est certainement mal prise pour aborder ce débat".