INCENDIES
26 juillet 2026
Feux près de Bordeaux : 200 000 personnes évacuées, Emmanuel Macron réunit une cellule de crise
L'incendie qui ravage la Gironde continue de progresser malgré l'engagement massif des secours. De nouvelles évacuations ont été ordonnées samedi soir près de Bordeaux, tandis qu'Emmanuel Macron présidera lundi matin une cellule interministérielle de crise face à une situation qui a déjà contraint près de 200 000 personnes à quitter leur domicile ou leur lieu de vacances.
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THEMATIQUESSociété
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.