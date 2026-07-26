INCENDIES

Feux près de Bordeaux : 200 000 personnes évacuées, Emmanuel Macron réunit une cellule de crise

L'incendie qui ravage la Gironde continue de progresser malgré l'engagement massif des secours. De nouvelles évacuations ont été ordonnées samedi soir près de Bordeaux, tandis qu'Emmanuel Macron présidera lundi matin une cellule interministérielle de crise face à une situation qui a déjà contraint près de 200 000 personnes à quitter leur domicile ou leur lieu de vacances.