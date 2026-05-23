DRAME
23 mai 2026
Explosion dans une mine de charbon : la Chine frappée par l’un de ses pires accidents depuis 2009
Au moins 82 mineurs ont perdu la vie après un violent coup de grisou dans une mine du nord-est de la Chine. Ce drame, l’un des plus meurtriers depuis plus de quinze ans dans le pays, relance les inquiétudes autour de la sécurité dans le secteur minier chinois.
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MOTS-CLESChine , faits divers , accident , mine , international
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.