DRAME

23 mai 2026

Explosion dans une mine de charbon : la Chine frappée par l’un de ses pires accidents depuis 2009

Au moins 82 mineurs ont perdu la vie après un violent coup de grisou dans une mine du nord-est de la Chine. Ce drame, l’un des plus meurtriers depuis plus de quinze ans dans le pays, relance les inquiétudes autour de la sécurité dans le secteur minier chinois.