REVUE DE PRESSE PEOPLE
23 mai 2026
Louane se marie par surprise, Orelsan papa-gâtise; Artus & Kim Higelin officialisent à Cannes, Bella Hadid y bombe le cul; Jacob Elordi monétise Kendall Jenner, sa sœur Kylie papaïse Timothée Chalamet; David & Victoria Beckham décrochent le milliard
Entre monarchies sous tension, romances ultra glamour, milliardaires photogéniques et Cannes transformé en gigantesque décor Instagram, la presse people raconte une semaine où absolument tout devient spectacle émotionnel mondial.
31 min de lecture
MOTS-CLESpeople , Revue de presse people , Artus , Kim Higelin , Kim Kardashian , Kendall Jenner , Khloé Kardashian , Emmanuel et Brigitte Macron , Charles III , David et Victoria Beckham , Marion Cotillard , Nicki Minaj , Elon musk , Space X , Virginie Efira , Bella Hadid , Sarah Jessica Parker , Jennifer Lopez , Orelsan , Meghan et Harry , Charlène de Monaco , shakira , Catherine Zeta-Jones , Harry Styles , John Fitzgerald Kennedy , Brooke Shields
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.