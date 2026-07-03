ACTIVEMENT RECHERCHEE
3 juillet 2026
Explosion à Monaco : la principale suspecte est une Ukrainienne de 39 ans
Identifiée comme « Anastasiia Berezovska », cette Ukrainienne de 39 ans est recherchée pour « tentative d'assassinats, dépôt dans une intention criminelle sur la voie publique d'un engin explosif, association de malfaiteurs », indique la « notice rouge » publiée par Interpol.
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Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.