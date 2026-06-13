DIPLOMATIE MONDIALE
13 juin 2026
Évian sous cloche avant le G7
Pass G7 pour les habitants, bac délocalisé, milliers de forces de l’ordre mobilisées : la station thermale de Haute-Savoie se prépare à accueillir les dirigeants des principales puissances mondiales sous un dispositif de sécurité exceptionnel.
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MOTS-CLESla France , Evian , G7 , Sécurité , société
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.