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DIPLOMATIE MONDIALE

13 juin 2026

Évian sous cloche avant le G7

Pass G7 pour les habitants, bac délocalisé, milliers de forces de l’ordre mobilisées : la station thermale de Haute-Savoie se prépare à accueillir les dirigeants des principales puissances mondiales sous un dispositif de sécurité exceptionnel.

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MOTS-CLES

la France , Evian , G7 , Sécurité , société

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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