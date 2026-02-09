MEDIAS

9 février 2026

Europe 1 - CNews : François-Xavier Bellamy apporte son soutien à Sonia Mabrouk et appelle Jean-Marc Morandini à démissionner

Le vice-président des Républicains était l’invité de la matinale d’Europe 1 et de CNews ce lundi. Il a répondu aux questions de Sonia Mabrouk.