9 février 2026

Europe 1 - CNews : François-Xavier Bellamy apporte son soutien à Sonia Mabrouk et appelle Jean-Marc Morandini à démissionner

Le vice-président des Républicains était l’invité de la matinale d’Europe 1 et de CNews ce lundi. Il a répondu aux questions de Sonia Mabrouk.

3 min de lecture

Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.