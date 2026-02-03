BLOCAGE TEMPORAIRE

États-Unis : le “shutdown” partiel s’enlise, l’immigration au cœur d’un bras de fer explosif

Le blocage partiel du gouvernement fédéral américain se prolonge, sur fond de vives tensions autour des opérations de la police de l’immigration. Les démocrates exigent des restrictions drastiques de l’ICE, tandis que la Maison Blanche et les républicains tentent d’éviter une paralysie durable de l’État fédéral.