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500.000 PERSONNES CONCERNEES

15 avril 2026

Espagne : Pedro Sanchez lance son vaste plan de régularisation de sans-papiers

Le gouvernement approuve une régularisation extraordinaire pour les immigrés en Espagne, qui pourrait bénéficier à environ 500 000 personnes, avec des demandes ouvertes jusqu'au 30 juin.

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MOTS-CLES

Espagne , sans-papiers , migrants , immigration , régularisation , Pedro Sanchez

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.