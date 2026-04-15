500.000 PERSONNES CONCERNEES
15 avril 2026
Espagne : Pedro Sanchez lance son vaste plan de régularisation de sans-papiers
Le gouvernement approuve une régularisation extraordinaire pour les immigrés en Espagne, qui pourrait bénéficier à environ 500 000 personnes, avec des demandes ouvertes jusqu'au 30 juin.
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THEMATIQUESEurope
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.