CIBLE A ABATTRE

9 mars 2026

En Iran, Mojtaba Khamenei succède à son père au poste de guide suprême en pleine guerre

Au cœur d’un conflit ouvert avec les États-Unis et Israël, l’Iran a désigné un nouveau guide suprême. L’Assemblée des experts a choisi Mojtaba Khamenei, fils du défunt Ali Khamenei, pour diriger la République islamique. Une succession controversée qui suscite déjà de vives réactions internationales.

Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Iran , guerre , Ali Khamenei , successeur , fils , Mojtaba Khamenei , guide suprème de la république islamique , mollahs , Israël , Etats-Unis

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

