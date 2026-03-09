CIBLE A ABATTRE

9 mars 2026

En Iran, Mojtaba Khamenei succède à son père au poste de guide suprême en pleine guerre

Au cœur d’un conflit ouvert avec les États-Unis et Israël, l’Iran a désigné un nouveau guide suprême. L’Assemblée des experts a choisi Mojtaba Khamenei, fils du défunt Ali Khamenei, pour diriger la République islamique. Une succession controversée qui suscite déjà de vives réactions internationales.