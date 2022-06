Emmanuel Macron adresse un ultimatum à l’opposition et rejette l’idée d’un gouvernement d’union nationale lors de son allocution

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube

Emmanuel Macron s'est exprimé le mercredi 22 juin sur la situation politique à l'issue des élections législatives

Après deux jours de concertations avec les dirigeants de parti, Emmanuel Macron a pris la parole mercredi soir pour revenir sur les résultats des élections législatives. Indiquant qu'il ne pouvait pas « davantage ignorer les fractures » du pays qui « expriment des inquiétudes », Emmanuel Macron a expliqué que les résultats des élections législatives « ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l’Assemblée nationale » :

« Aucune force politique ne peut aujourd’hui faire les lois seules. La majorité présidentielle est en effet relative, sa responsabilité est donc de s’élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte ».

Evoquée par le député Fabien Roussel à l'issue de son entretien avec le président, Emmanuel Macron a néanmoins expliqué qu'après consultation de tous chefs de parti, « l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale » n'est « pas justifiée à ce jour ».

« Il est possible de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir », a ajouté le président de la République, appelant au « dépassement politique avec clarté et responsabilité face aux "querelles et postures politiciennes ».

Emmanuel Macron souhaite voir être adoptée dès cet été une loi sur le pouvoir d'achat, « de premières décisions pour le plein-emploi, des choix forts sur l'énergie et le climat, des mesures urgences pour notre santé ».

Emmanuel Macron a demandé « aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller » :

« Il faudra bâtir des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation. Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. "Pour cela, il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre: entrer dans une coalition de gouvernement et d'action ? S'engager à voter simplement certains textes ? Notre budget ? Lesquels ? ».