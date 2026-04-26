ENQUETE EN COURS

26 avril 2026

Donald Trump évacué en urgence du dîner des correspondants de la Maison Blanche après une tentative d’assassinat

L’assaillant a pu être arrêté avant de pouvoir accéder à la salle où se trouvait le président américain et où déroulait le dîner des correspondants de la Maison Blanche.