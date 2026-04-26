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26 avril 2026

Donald Trump évacué en urgence du dîner des correspondants de la Maison Blanche après une tentative d’assassinat

L’assaillant a pu être arrêté avant de pouvoir accéder à la salle où se trouvait le président américain et où déroulait le dîner des correspondants de la Maison Blanche.

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MOTS-CLES

Donald Trump , fusillade , Cole Allen , Cole Thomas Allen , Washington , États-Unis , dîner des correspondants , gala des correspondants , maison blanche , Suspect , profil , assassinat , tentative d'assassinat , Démocrates , Républicains , Kamala Harris

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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