PAS DE LANGUE DE BOIS
20 mars 2026
Donald Trump accuse les pays de l'Otan d'être des « lâches » pour leur refus de participer à une manœuvre militaire dans le détroit d’Ormuz
Le président américain Donald Trump accuse, sur son réseau Truth social, les pays de l'Otan d'être des « lâches » en raison de leur refus de participer à une opération militaire visant à débloquer le détroit d'Ormuz. « Nous nous en souviendrons », prévient-il.
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Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.