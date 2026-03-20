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20 mars 2026

Donald Trump accuse les pays de l'Otan d'être des « lâches » pour leur refus de participer à une manœuvre militaire dans le détroit d’Ormuz

Le président américain Donald Trump accuse, sur son réseau Truth social, les pays de l'Otan d'être des « lâches » en raison de leur refus de participer à une opération militaire visant à débloquer le détroit d'Ormuz. « Nous nous en souviendrons », prévient-il.

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MOTS-CLES

Donald Trump , lâches , OTAN , Détroit d'Ormuz , Pete Hegseth , Etats-Unis

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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