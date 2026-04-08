LA REPRISE ?
8 avril 2026
Des premières traversées du détroit d'Ormuz ont eu lieu depuis l'accord de cessez-le-feu
Deux navires ont franchi le détroit d'Ormuz depuis que l'Iran a accepté de rouvrir ce passage stratégique dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu avec les États-Unis, indique le site de suivi maritime MarineTraffic.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.