Démission de Lecornu : Pour Jordan Bardella, «Il ne peut y avoir de stabilité sans une dissolution de l'Assemblée»

Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politiqueil y a 8 minutes
Crédits Photo: Figaro
Lecornu: «Il ne peut y avoir de stabilité sans une dissolution de l'Assemblée», alerte Bardella
Crise politique

Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, n'aura pas perdu de temps à réagir à la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, en invitant Emmanuel Macron à dissoudre de nouveau l’Assemblée nationale et à renvoyer les Français aux urnes. «Très certainement, il y aura un retour aux urnes dans les prochaines semaines, à défaut d’être dans les prochains mois, et le Rassemblement national se tiendra prêt à assumer ses responsabilités», a-t-il déclaré.

