CONFLIT EN IRAN

4 mars 2026

Dans son intervention télévisée, Emmanuel Macron renvoie la responsabilité à l’Iran tout en condamnant les frappes israélo-américaines

Lors d’une allocution télévisée mardi soir, Emmanuel Macron a pris la parole pour clarifier la position de la France face à l’escalade militaire au Moyen-Orient. Dans un discours mesuré mais ferme, le chef de l’État a désigné l’Iran comme le principal responsable de la dégradation actuelle de la situation, tout en condamnant les frappes menées par Israël et les États-Unis.