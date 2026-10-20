PREMIERES REPONSES

Couvre-feux ciblés et premières condamnations après les émeutes du 17 octobre

Après les violences survenues en marge des manifestations du week-end, des couvre-feux ont été instaurés dans plusieurs villes françaises, dont Paris, Lyon, Nice et Lille, à la demande de Sébastien Lecornu. Tandis que le gouvernement évoque plus de 3 000 commerces vandalisés, les premières condamnations ont été prononcées et de nouvelles audiences sont prévues.