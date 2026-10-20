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PREMIERES REPONSES

20 octobre 2026

Couvre-feux ciblés et premières condamnations après les émeutes du 17 octobre

Après les violences survenues en marge des manifestations du week-end, des couvre-feux ont été instaurés dans plusieurs villes françaises, dont Paris, Lyon, Nice et Lille, à la demande de Sébastien Lecornu. Tandis que le gouvernement évoque plus de 3 000 commerces vandalisés, les premières condamnations ont été prononcées et de nouvelles audiences sont prévues.

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MOTS-CLES

couvre-feu , manifestation , Paris , France , Manifestations en France , 17 octobre , Laurent Nuñez , condamnations

THEMATIQUES

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Emmanuel Cahour