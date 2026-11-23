Les négociations de la COP31 n'ont pas abouti à un accord climatique, rapporte Euronews. L'Union européenne et plusieurs pays ont rejeté le texte final, faute de référence à la sortie des combustibles fossiles.

Le président de la COP31 et ministre turc de l'Environnement, Murat Kurum, a reconnu l'absence de consensus.

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