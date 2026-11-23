DESACCORD CLIMATIQUE
23 novembre 2026
COP31 : l'UE et plusieurs pays rejettent le texte final faute de mention des combustibles fossiles
Les pays réunis à la COP31 ne parviennent pas à s'entendre sur un texte final, faute de consensus sur la sortie des énergies fossiles.
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Les négociations de la COP31 n'ont pas abouti à un accord climatique, rapporte Euronews. L'Union européenne et plusieurs pays ont rejeté le texte final, faute de référence à la sortie des combustibles fossiles.
Le président de la COP31 et ministre turc de l'Environnement, Murat Kurum, a reconnu l'absence de consensus.
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