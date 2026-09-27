LA FOI DANS L'ESPACE PUBLIC
27 septembre 2026
Confessions sur les Champs-Élysées : François-Xavier Bellamy défend les fidèles
Interrogé sur les confessions recueillies dans la rue pendant la messe de Léon XIV à Paris, François-Xavier Bellamy y voit simplement des croyants qui pratiquent leur religion
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THEMATIQUESReligion
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.