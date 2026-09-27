POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

LA FOI DANS L'ESPACE PUBLIC

27 septembre 2026

Confessions sur les Champs-Élysées : François-Xavier Bellamy défend les fidèles

Interrogé sur les confessions recueillies dans la rue pendant la messe de Léon XIV à Paris, François-Xavier Bellamy y voit simplement des croyants qui pratiquent leur religion

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

la religion , foi , confessions , François-Xavier Bellamy , Pape Léon XIV

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Retraites des fonctionnaires : l’énorme subvention cachée de 45 milliards qui fausse le déficit, le PIB et la dette
2Cancer de la prostate : les 4 conseils clés d'un oncologue
3Affaire Thélyson Orélien : racisme, paternalisme et sophistication
4Louane se sépare, Laeticia Hallyday se répare; Rihanna & A$AP Rocky se font attaquer dans les Vosges, Kylie Minogue & Justin Bieber se donnent des frissons; Lauren Sanchez-Bezos & Orlando Bloom montrent le paquet, Nicole Kidman fait du free-wig
5Retraites des fonctionnaires : les 45 milliards que l'État préfère ne pas voir
6Monseigneur Matthieu Rougé : “Léon XIV ne cherche pas à ressusciter une identité passée mais à renouveler le christianisme en France”
7J’ai écrit un truc fantastiquement narcissique (et en plus avec une IA) mais ça pourrait peut-être vous intéresser quand même