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REVIREMENT DE SITUATION

22 juillet 2026

Comment Emmanuel Macron a convaincu Monique Barbut de rester au gouvernement ?

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon revient sur l'échange entre Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, à l'occasion du compte rendu du conseil des ministres, mercredi 22 juillet.

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MOTS-CLES

Monique Barbut , démission , Emmanuel Macron , Maud Bregeon , Sébastien Lecornu , ministre , transition écologique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.