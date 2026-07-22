REVIREMENT DE SITUATION
22 juillet 2026
Comment Emmanuel Macron a convaincu Monique Barbut de rester au gouvernement ?
La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon revient sur l'échange entre Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, à l'occasion du compte rendu du conseil des ministres, mercredi 22 juillet.
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESMonique Barbut , démission , Emmanuel Macron , Maud Bregeon , Sébastien Lecornu , ministre , transition écologique
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.